Conte e il selfie proibito

Foto dal profilo Facebook di Carmen Di Lauro

Selfie alla Camera per Giuseppe Conte. Dopo aver risposto al question time, il premier esce dall'emiciclo, e prima di imboccare il corridoio che porta alla sala del governo di Montecitorio e da qui fuori dal palazzo, accetta di farsi fare una 'foto ricordo' al cellulare con alcuni giovani deputati M5S (tra questi i parlamentari campani, Carmen Di Lauro, Conny Giordano e Luigi Iovino).

I giornalisti, 'transennati' dai commessi, guardano la scena, una prima in assoluta per il Transatlantico, dove le fotografie, compresi i selfie, sono off limits per il regolamento. Conte si rende conto della 'violazione' (''non si possono fare foto'') ma non vuole scontentare i grillini e si mette in posa per un altro scatto.

Prima di congedarsi, il premier risponde al volo a chi gli chiede se oggi, in serata, ci sarà l'atteso vertice di governo sul nodo prescrizione e la manovra: ''Quale vertice? Oggi c'è la Roma in Champions...''. Quindi, niente summit chiarificatore con Salvini e Di Maio?, insistono i cronisti. ''C'è la Champions e io sono tifoso della Roma...'', taglia corto Conte con un sorriso.