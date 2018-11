Dl Sicurezza, i ribelli 5S non votano

Nella foto, i senatori M5S Elena Fattori, Gregorio De Falco e Paola Nuges (Fotogramma)

I ribelli 5 Stelle tirano dritto e non votano il dl Sicurezza. "Non parteciperò al voto e lascerò l'aula", l'annuncio del senatore M5S Gregorio De Falco, che si sfila così dal voto di fiducia al decreto annunciando l'assenza dall'Aula. Stesso discorso per le colleghe senatrici pentastellate Paola Nugnes e Elena Fattori, oltre che per il senatore Matteo Mantero.

De Falco ha spiegato che "permane il rapporto di fiducia" instaurato il 6 giugno, ma il decreto, a suo giudizio, apporta "gravi lesioni all'ordinamento", rispetto alle quali "il Parlamento non può limitarsi a un grigio compito di ratifica". Il senatore ha quindi concluso con un monito: la libertà e la democrazia non sono conculcate dai nemici "ma dalla resa degli amici". Via dall'Aula anche Paola Nugnes - con il dl sicurezza "aumenterà il numero degli irregolari, saranno 120 mila in più nel 2019, non spariranno per decreto queste persone, che non saremo in grado di riportare in casa loro", ha motivato - e Elena Fattori, che come De Falco ha annunciato in Senato che non parteciperà al voto di Palazzo Madama. Analoga decisione era stata annunciata anche dal senatore pentastellato Matteo Mantero, in un'intervista al 'Corriere della sera'.