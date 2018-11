Rai, M5S vuole Commissione divulgazione scientifica

(Foto Fotogramma)

Scoppia la polemica tra Pd e Movimento 5 Stelle sul tema cultura. Nel mirino dei dem c'è una proposta di legge a prima firma Luigi Gallo sull'accesso libero alle ricerche scientifiche. La pdl prevede l'istituzione, da parte del Mise, di una Commissione per la divulgazione dell'informazione scientifica "al fine di selezionare le migliori forme di diffusione della più recente informazione culturale e scientifica" da trasmettere attraverso il servizio pubblico.

"Questo è il testo di legge attualmente all'esame della Camera, firmato del presidente cinque stelle della Commissione Cultura, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Prevedono di far istituire a Di Maio un 'Comitato per la divulgazione dell'informazione scientifica' che deciderà cosa trasmettere attraverso i canali della Rai sovranista. Io le chiamo - senza alcun timore - prove di regime", denuncia su Fb la senatrice Simona Malpezzi, postando un estratto della proposta. Gallo respinge le accuse ma non chiude a eventuali modifiche della proposta: "E' molto strumentale la polemica - spiega all'Adnkronos -: la proposta la depositai già nella precedente legislatura. In quel momento avrei fatto fare il Minculpop al Pd, visto che governavano i dem...".

"Ho già detto che l'obiettivo della proposta è quello di aumentare la divulgazione di articoli scientifici pubblicati su piattaforme riconosciute. Se la formulazione attuale della proposta non raggiunge gli obiettivi prefissati, siamo tutti disposti a modificarli. Martedì scade la presentazione degli emendamenti, mercoledì inizia la discussione. Non c'è contrarietà a intervenire, dobbiamo semplicemente fare in modo che anche attraverso la Rai siano aumentati gli spazi per la divulgazione scientifica", rimarca il presidente della Commissione Cultura di Montecitorio.