Residenza del Futuro: a pochi passi da Milano un edificio completamente elettrico, altamente tecnologico e slow life

Il 5-6 Maggio porte aperte per visitare i primi appartamenti di Residenza del Futuro, una struttura ecologica, estremamente confortevole ed innovativa

A Magenta, che dista appena 20 minuti da Milano, è nato un nuovo concetto abitativo. Residenza del Futuro è una nuova costruzione che realizza i principi NZEB (Near Zero Energy Building) completamente elettrica, dotata di domotica di alto livello e che offrira’ ai propri utenti una dimora altamente tecnologica eppure molto semplice nella sua gestione quotidiana. Grazie a questa filosofia progettuale Residenza del Futuro consente di personalizzare a piacimento il proprio ambiente domestico.

Case in vendita a Magenta: scopri i vantaggi di una casa che si paga da sola

- Slow life: Residenza del Futuro ha adottato la filosofia slow life, un nuovo approccio alla vita che privilegia ritmi più lenti rispetto alla frenesia della modernità grazie ad un riavvicinamento alla natura. L'edificio è stato costruito a Magenta, in prossimità del Parco del Ticino in modo da godere di un magnifico affaccio sul verde: gli abitanti potranno quindi vivere in un ambiente sano e rilassante avendo comunque a pochi passi i servizi di cui necessitano (centri commerciali, poste, stazione, etc.).

- Costi energetici quasi azzerati: Residenza del Futuro è un “edificio ad energia quasi zero”. La struttura è in grado di produrre in autonomia (sfruttando fonti rinnovabili come il solare e il geotermico) l'energia necessaria sia alla climatizzazione (riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione) che alla produzione di acqua calda sanitaria. Ciò significa un notevole risparmio economico, che possiamo quantificare dell’ordine dell’80/90% rispetto ad un’abitazione tradizionale.

- Casa domotica: Residenza del Futuro integra un sistema domotico avanzato che consente di controllare tutte le funzioni abitative dallo smartphone o dal pannello a parete, con la predisposizione all’interazione vocale. L'utente potrà ad esempio preimpostare o regolare al momento l'illuminazione e la temperatura di ogni locale, il movimento delle tapparelle, il sistema d’allarme, o rispondere al videocitofono da remoto.

- Autonomia: Le soluzioni distributive ed i sistemi impiantistici adottati consentono un elevato livello di autonomia anche alle persone diversamente abili od anziane ed ad agli appartamenti di adeguarsi ottimamente alle mutate esigenze abitative delle persone nel corso della loro vita.

Venite nel weekend del 5-6 Maggio 2018 al primo Open Day per toccare con mano e vedere con i vostri occhi i primi appartamenti costruiti con questi criteri d’avanguardia.

