Berner rinnova il proprio impegno nella diffusione di una cultura della posa qualificata del serramento e aderisce al progetto "Marchio Posa Qualità Serramenti"

Il marchio PROGETTAZIONE POSA QUALITA' SERRAMENTI - promosso da ANFIT, CNA, PVC Forum, Federlegno, Consorzio Legno Legno e UNICMI - qualifica l'esecuzione della posa in opera dei serramenti esterni, partendo da una corretta progettazione

Berner ha richiesto l'ottenimento del marchio PROGETTAZIONE POSA QUALITA' SERRAMENTI progettando e verificando le configurazioni di posa previste dal marchio e parteciperà alla realizzazione dei corsi di formazione ANFIT propedeutici all’ottenimento del marchio "posa qualità"

Verona, 20 giugno 2018 - Berner - azienda specializzata in soluzioni per gli artigiani e professionisti dell’edilizia e della posa qualificata del serramento - annuncia la propria adesione al "Marchio Posa Qualità Serramenti" promosso dalle principali associazioni italiane rappresentative della filiera produttiva dei serramenti come strumento innovativo ideato per distinguere sia la qualità dei prodotti che la professionalità dei serramentisti italiani nel garantire una posa qualificata dei sistemi. La posa qualificata del serramento è infatti un fattore tanto importante quanto la scelta del serramento corretto, le cui prestazioni possono essere inficiate da una installazione errata.

Grazie al Marchio Posa di Qualità Serramenti il consumatore potrà identificare i migliori costruttori di serramenti realizzati nei principali materiali (tra cui legno, PVC e alluminio), accedere ad una garanzia assicurativa post-vendita sul prodotto installato fino a 10 anni e scegliere i posatori qualificati che si occuperanno della posa in opera a regola d'arte degli infissi.

Berner partecipa alla realizzazione dei corsi di formazione ANFIT propedeutici all’ottenimento del "Marchio Posa di Qualità Serramenti"

Il progetto Marchio Posa di Qualità Serramenti prevede un piano di formazione che coinvolgerà tutta la filiera industriale del serramento. La qualità della posa verrà inoltre certificata attraverso severi test di laboratorio e controlli a campione in cantiere, relativi alla corretta installazione. Berner, in qualità di socio sostenitore ANFIT (Associazione nazionale per la difesa della Finestra Made in Italy), parteciperà alla realizzazione dei corsi di formazione "Qualificazione della competenza nella progettazione del giunto di posa e la posa in opera dei serramenti dell'installatore qualificato", che sarà propedeutico all'ottenimento del marchio.

L'impegno di Berner per la posa di qualità: Berner Energy System

L'impegno di Berner per la posa qualificata del serramento si esprime da sempre anche nell’offerta di soluzioni sviluppate dall'azienda per il settore.

Il benessere interno della casa - indissolubilmente legato all'ambiente esterno attraverso il serramento e la relativa posa in opera - richiede sistemi sempre più orientati ad efficienza e prestazioni eccellenti e durature. L'ottenimento di tali prestazioni non può prescindere da una posa a regola d’arte delle soluzioni. Elementi, questi, che hanno spinto Berner a sviluppare il sistema di posa qualificata del serramento - Berner Energy System - dedicato a produttori e installatori di serramenti in legno, alluminio e PVC per assicurare una installazione corretta e dalle prestazioni garantite. Nella posa del serramento è il giunto di posa, primario o secondario, che garantisce le prestazioni del serramento stesso dopo la sua installazione, fornendo protezione contro gli agenti atmosferici esterni (barriera esterna), isolamento termico e acustico (barriera intermedia) e protezione contro il vapore acqueo interno (barriera interna). Con Berner Energy System i posatori qualificati trovano non solo un sistema di posa completo, progettato e testato ma anche un partner in grado di fornire la consulenza specifica per ogni singola installazione.

Per maggiori informazioni: https://shop.berner.eu/it-it/Posa-Serramento