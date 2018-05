Finestre atipiche di Oknoplast: soluzioni esclusive e originali per qualunque forma architettonica della casa

Milano, 9 maggio 2018 - Le tendenze nel mondo del design per il 2018 vedono il ritorno allo stile classico moderno, un po' retrò e a tratti vintage senza però tralasciare lo stile urban chic. Niente eccessi, ma solo l'essenziale per una casa in cui a farla da padroni sono l'eleganza, la raffinatezza, i colori tenui e sobri e il perfetto equilibrio.

Ecco quindi che, proprio per rispettare questi standard e garantire a tutti una soluzione, Oknoplast propone le "finestre su misure": serramenti e accessori per tutti i gusti! Grazie a questi prodotti è possibile rispondere ad ogni esigenza e "vestire" tutte le forme architettoniche.

Per chi preferisce uno stile più moderno e a tratti anche un po' urban, Oknoplast propone le finestre atipiche, ossia soluzioni su misura con cui è possibile creare aperture inconsuete che spesso, per questione di spazio, si rendono necessarie lì dove gli spazi sono piccoli o hanno le forme più strane. I serramenti dalle forme atipiche di Oknoplast sono una soluzione originale ed estremamente utile che unisce design e creatività e con cui realizzare aperture ad arco, circolari, triangolari e trapezoidali.

Grazie a questi serramenti è possibile dare movimento alle facciate e arredare gli interni creando scenari veramente unici e suggestivi.

Le finestre con forme atipiche sono pensate per soddisfare le varie richieste dei consumatori e degli architetti in base a progetti individuali e permettono di inserire i serramenti in quegli ambienti dove non è possibile installare le finestre tradizionali. Nella parte curva delle porte ad arco a tutto sesto viene inserito, all’interno del profilo, un rinforzo in acciaio spesso 5mm, che garantisce stabilità e durata nel tempo.

Per chi invece predilige una casa dalla forte impronta classica e accogliente e punta ad una maggiore personalizzazione della propria casa, il bouquet prodotti di Oknoplast contempla una vasta gamma di accessori tra cui le inglesine. Semplici nella forma, regolari nella struttura, eleganti nel design le inglesine possono essere inserite all’interno della vetrocamera oppure applicate esternamente al vetro e possono essere di qualsiasi colore!

Così come accade per i serramenti, anche gli accessori sono disponibili in varie tonalità grazie alla ricca palette colori Oknoplast e nei vari colori effetto legno: una soluzione studiata e concepita per sposarsi perfettamente con i profili del Gruppo. A seconda di dove verranno inserite, le inglesine sono realizzate con materiali diversi e di misure differenti. Le inglesine interne al vetro, infatti, sono realizzate in alluminio verniciato e prodotte in quattro larghezze (8, 18, 26 e 45mm), mentre le inglesine esterne sono realizzate in PVC e prodotte in tre larghezze (25,40 e 50mm).

Questi accessori sono la risposta giuste a tutte le richieste dei consumatori che amano le atmosfere delicate e un arredo sobrio e charmant.

