Sere d'estate: aperture straordinarie ed eventi a Villa Adriana, Villa d'Este e al Santuario di Ercole Vincitore

L'Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d'Este propone al pubblico, nei mesi estivi, aperture serali ed eventi sia nei due siti UNESCO di Villa Adriana e Villa d'Este che presso il Santuario di Ercole Vincitore. Sarà possibile godere dell’area archeologica di Villa Adriana e dell'illuminazione della zona del Canopo, nonché degli splendidi giardini e delle fontane ornamentali di Villa d'Este, immersi in una suggestiva ed affascinante atmosfera notturna. Nello splendido complesso monumentale del Santuario di Ercole Vincitore è infine in programma, oltre alla visita serale delle strutture antiche della via Tecta e del Triportico, di recente risistemate, la piena restituzione all'uso del teatro, che sarà destinato ad attività culturali nell'ambito della rassegna Tivoli Chiama in collaborazione con il Comune di Tivoli.

Orari di apertura:

Villa Adriana

dal 6 luglio al 31 agosto ogni venerdì, ore 19.30 – 22.30

La biglietteria chiude alle ore 21.30

Villa d'Este

dal 15 giugno al 29 settembre ogni venerdì e sabato, ore 19.45 – 22.45

tutti i giorni dal 13 al 19 agosto, ore 19.45 – 22.45

La biglietteria chiude alle ore 21.45

Santuario di Ercole Vincitore

dal primo luglio al 26 agosto ogni domenica, ore 19.30 – 22.30

La biglietteria chiude alle ore 21.30

Per informazioni: http://www.villaadriana.beniculturali.it/