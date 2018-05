Exantech Business: seminario su criptovalute e mining

Exantech, fondo Venture Capital e think tank di EXANTE con focus sul fintech, organizza un seminario su criptovalute e mining. L’evento si terrà il 30 maggio a Limassol, Cipro, presso l’Amathus Hotel.

Professionisti, investitori privati e aziende impareranno come applicare al loro business le innovazioni e le opportunità offerte da criptovalute, mining e tecnologia blockchain direttamente dagli esperti del settore.

Sul palco si alterneranno 6 relatori:

Anatoliy Knyazev, esperto di blockchain e creatore del fondo in Bitcoin più longevo e redditizio di sempre;

Gregory Klumov, fondatore di Stasis, progetto volto a digitalizzare qualsiasi tipo di asset finanziario in modo sicuro e trasparente;

Evgeniy Vlasov, co-fondatore di Comino Liquid Technology, startup che produce il primo miner raffreddato a liquido;

Konstantin Orlov, avvocato e consulente di fama mondiale in materia di operazioni societarie e finanziarie;

Yiannis Menelaou, direttore esecutivo di Lykke, docente presso l'Università di Nicosia e ICO advisor;

Mourouzis Theodosis, direttore del programma del Master of Science in Business Intelligence & Data Analytics e ricercatore presso l'UCL Centre for Blockchain Technologies.

"Sarà dato modo ai partecipanti di presentare e discutere le loro idee con i relatori e il resto del pubblico, accrescendo così il loro network di contatti nel campo fintech all’interno di un ambiente internazionale", spiega Matteo Oddi, PR e marketing manager di Exante.

I posti disponibili sono solo 50 e la lingua dei lavori è l’inglese. Per registrarsi al seminario è richiesta una sottoscrizione, mentre i clienti di Exante potranno partecipare gratuitamente.

Maggiori dettagli sulla pagina dell’evento: exan.tech/cyprus

Per ulteriori informazioni scrivere a:

events@exan.tech

pr_italia@exante.eu

EXANTE è una società di investimenti europea fondata nel 2011, con sede a St. Julian's, Malta. EXANTE è autorizzata a fornire servizi finanziari, tra cui trading e investimenti. L'azienda lavora con un'ampia gamma di prodotti e servizi - dalle soluzioni per i clienti al dettaglio, alle offerte personalizzate per controparti istituzionali. La sua piattaforma di trading su larga scala è accessibile da desktop, browser web e applicazioni mobile. EXANTE fornisce l’accesso al trading online ad oltre 50 mercati e 45.000 strumenti finanziari. www.exante.eu

EXANTECH è una società fondata da Anatoliy Knyazev, è un fondo Venture Capital e think tank di EXANTE con focus sul fintech e sulla tecnologia blockchain. www.exan.tech