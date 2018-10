Marco Baroni è il nuovo Amministratore Delegato di Berner Italia

Marco Baroni, nuovo amministratore delegato di Berner Italia

Originario della Brianza, classe 1973, Marco Baroni ha alle spalle una lunga e positiva esperienza in aziende multinazionali che, come Berner, si rivolgono con soluzioni specifiche agli artigiani e professionisti dei settori edilizia, automotive e industria

Il suo arrivo come nuovo Country Manager Italia avviene in un periodo positivo per Berner Italia. L’azienda, con un fatturato relativo all’anno fiscale 2017/2018 pari a 79 milioni di Euro, ha infatti registrato un aumento del volume d’affari del 5,4% rispetto all’anno precedente ed è impegnata in un progetto di innovazione a più livelli.

"Il primo approccio a questa azienda è stato estremamente positivo. Berner è un Gruppo multinazionale con oltre 60 anni di storia e 8.500 collaboratori. Quella di Berner è una storia fatta di crescita e successi che, nonostante le dimensioni raggiunte, continua a mantenere i tratti di un’azienda familiare” racconta Marco Baroni. "Famiglia e valori sono per Berner temi centrali, che si respirano ogni giorno, fin dal primo incontro."

Due gli obiettivi principali che Marco Baroni si è posto nello svolgimento del suo lavoro, che si possono riassumere in due parole chiave: persone e mercato.

Ora che ricopre il ruolo di Amministratore Delegato, Marco Baroni intende valorizzare al meglio il tratto distintivo di Berner quale azienda di famiglia, dedicandosi in primo luogo alle persone, lavorando in team, con il fine di impiegare al meglio le competenze e l'esperienza di ciascuno dei dipendenti.

"I bisogni dei lavoratori sono i bisogni dell'azienda e Berner non può esistere senza i suoi collaboratori" afferma Marco Baroni. "La mia intenzione è quella di conoscere a fondo ogni settore, ogni fase, ogni momento di vita e di lavoro di Berner. Voglio mettermi in gioco in prima persona ogni giorno, affiancando i lavoratori per calarmi al meglio nella realtà aziendale."

Fondamentale è anche la vicinanza al mercato. "E' il cliente che decide se siamo bravi o meno. L'unico modo per capire i clienti è uscire ad incontrarli, in questo modo si raccolgono tantissime informazioni anche su una parte fondamentale della nostra azienda, che è la forza vendita". Continua Marco Baroni. "La sfida più grande che dovrò affrontare assieme a tutta la squadra è la gestione del cambiamento: il mercato è cambiato radicalmente e continua a cambiare con sempre maggiore frequenza e rapidità. È cambiato anche l’accesso alle informazioni: con internet i clienti possono informarsi in modo estremamente rapido e paragonare molte soluzioni. Per questo motivo, per esempio, il ruolo del venditore è oggi completamente diverso: non può essere solo una persona estroversa con una forte propensione alla vendita ma deve conoscere profondamente il prodotto, essere organizzato e avere delle conoscenze tecniche specifiche in modo da poter fare da consulente al cliente finale ed essere per lui un valore aggiunto. Berner in questo momento è in una fase di cambiamento sia per quanto riguarda la forza vendita, sia per la trasformazione digitale. Il consolidamento della nostra strategia omnicanale sarà sicuramente una delle sfide più grandi per tutta la squadra."

Berner Italia è stata fondata nel 1974 e opera nei settori Artigianato (edilizia, legno, metallo), Autotrazione (auto, veicoli industriali) e Industria (manutenzione industriale). L'azienda è certificata ISO 9001:2008. 800 persone danno vita ad un'azienda omnicanale, sempre a stretto contatto con più di 50.000 clienti, attraverso la forza vendita, l'e-commerce e l'inside sales. Berner garantisce la scelta dei migliori fornitori, un catalogo aggiornato con oltre 15.000 referenze e una puntuale consegna. Berner punta ad una cultura digitale e di miglioramento continuo per raggiungere l'eccellenza operativa. Per maggiori informazioni: www.berner.it