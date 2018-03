Kasper, Sky e l'orso verde: lo spettacolo di Kaspersky Lab per la sicurezza dei bambini online

Martedì 27 marzo alle ore 18 andrà in scena presso il Teatro Fontana di Milano lo spettacolo “Kasper, Sky e l’orso verde”, prodotto da Kaspersky Lab e realizzato dalla compagnia di giovani talenti diretta da Mitzi Amoroso. L’opera teatrale, basata sull’omonimo libro scritto dall’autrice olandese Marlies Slegers per Kaspersky Lab, ha l’obiettivo di guidare il pubblico in un viaggio per raccontare i temi del cyber bullismo e della sicurezza online per i piccoli “navigatori”.

Il giovane Kasper e la sua amica Sky vengono infatti aiutati dal magico orso verde Kuma a scoprire le principali regole di sicurezza per esplorare il mondo digitale senza correre pericoli. Il racconto intende inoltre invitare gli utenti più giovani ad aprirsi con genitori e insegnanti e non nascondere le minacce incontrate online o le offese dei bulli, che siano nel mondo reale o in rete.

Internet fa sempre più parte della vita quotidiana dei bambini, che spesso si avvicinano a questo potente mezzo senza una guida e ignorando i rischi che si celano nel web. Secondo un'indagine di Kaspersky Lab, più della metà dei genitori teme che le minacce online per i propri bambini siano in aumento (51%) e che i propri figli abbiamo accesso incontrollato a contenuti inappropriati su internet (57%).

Questi timori sembrano fondati dato che, secondo quanto riportato dai genitori, quattro bambini su dieci (41%) hanno affrontato almeno una minaccia online, come contenuti espliciti o inappropriati (12%) e software nocivi (10%), o hanno condiviso troppe informazioni personali (8%). Inoltre, quasi un terzo dei bambini (29%) ha ammesso di temere di diventare vittima di cyber bullismo .

“I benefici offerti dalla possibilità di essere sempre connessi a Internet ci portano a dimenticare che gli utenti più giovani sono naturalmente vulnerabili alle minacce online quando utilizzano i dispositivi connessi alla rete”, ha commentato Morten Lehn, General Manager Italy di ‎Kaspersky Lab. “Per aiutare i nostri figli ad affrontare le numerose informazioni indesiderate e le esperienze traumatiche che possono incontrare online, dovremmo parlarne più spesso, insegnar loro come proteggersi e come comportarsi in caso di incidenti. Tuttavia, genitori e insegnanti soffrono la carenza di strumenti educativi disponibili per guidare i bambini nel mondo digitale. È proprio per questa ragione che abbiamo lanciato questa iniziativa, volta ad aiutare i più giovani a familiarizzare col mondo online e accedervi in modo sicuro”.

Kaspersky Lab crede fortemente nell’importanza di sensibilizzare i ragazzi e i loro genitori sulle minacce che si celano online e sulle semplici regole che possono proteggere la loro vita digitale. Per questo motivo, l’azienda prende parte a numerose iniziative di sensibilizzazione di organizzazioni come Telefono Azzurro e la Polizia Postale e delle Comunicazioni, oltre a offrire ai genitori una soluzione come Kaspersky Safe Kids appositamente pensata per proteggere i giovani online anche quando navigano senza la supervisione degli adulti.

“Ci rendiamo conto che internet rappresenti una preoccupazione per molti genitori. Ecco perché è per noi importante aiutare i giovani utenti a familiarizzare con il mondo digitale. Con questo progetto abbiamo voluto utilizzare una modalità e un linguaggio più vicini ai bambini per aiutarli a sentirsi sicuri online e offrire uno spunto ai genitori per affrontare queste tematiche. L’iniziativa è pienamente in linea con la nostra mission: creare una società digitale sicura per tutti”, ha dichiarato Alessandra Venneri, Head of Corporate Communications Italy and South East Europe di Kaspersky Lab.

Per diffondere la consapevolezza delle minacce di internet per i bambini su tutto il territorio nazionale, Kaspersky Lab realizzerà un dvd dello spettacolo da distribuire nelle scuole elementari italiane. Alcune scuole milanesi hanno già aderito al progetto pilota dell’iniziativa e hanno previsto la visione della rappresentazione teatrale per la fine di maggio per i propri alunni delle classi 4^ e 5^.

A partire da settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, verranno coinvolte anche tutte le altre scuole di Italia interessate all’iniziativa di sensibilizzazione.

I genitori che desiderano iniziare ad affrontare queste tematiche con i propri bambini, a partire dal 27 marzo, potranno scaricare gratuitamente il libro “Kasper, Sky e l’orso verde” dal sito di Kaspersky Lab.