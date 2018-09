Seo user experience e kaizen: gli ingredienti per aumentare visibilità e profitti sul web

Seo user experience e kaizen sono i tre Fattori Critici di Successo (CSF) di Smart Web SEO che amplia la sua offerta commerciale per consentire a tutti professionisti, imprese, startupper e blogger di beneficiare di servizi di posizionamento e promozione per incrementare la visibilità del proprio sito web e rivitalizzare il proprio business.

Il successo di un'azienda dipende da molti fattori così come il trovarsi nel qui e ora nel momento giusto e nel posto giusto. Avere una vision e una mission molto chiare con gli obiettivi e i risultati che si vogliono conseguire permette di posizionarsi secondo le proprie ambizioni.

Tutto questo però non basta, per avere successo nel business e generare profitti occorre avere una strategia ben definita da attuare e monitorare. Occorre inoltre un digital partner che possa tradurlo in azioni di successo.

Diventa perciò sempre più importante investire in web marketing valorizzando il proprio sito web con contenuti di qualità che permettano di fare emergere i valori aziendali che ci consentano di distinguerci dai nostri competitor che Oggi nel mondo Digital sono a distanza di un solo click.

Quotidianamente in Google milioni di persone fanno ricerche e ottengono istantaneamente dei risultati, tuttavia in pochi si chiedono di cosa sono frutto.

Perché ad una certa ricerca, un risultato appare in prima posizione piuttosto che in quinta? Perché spesso il risultato più attinente alla nostra domanda (cosiddetto search intent) si trova in prima pagina?

Quello che ci può dare risposte arriva dalla SEO. Un insieme di tecniche che studiano le linee guida e gli algoritmi dei motori di ricerca e permettono di migliorare in modo significativo la visibilità di in sito web, garantendo un incremento di visitatori e futuri clienti che possano essere interessati a prodotti o a servizi.

La SEO può portare al cliente anche grandi benefici nel miglioramento della reputazione online di un'azienda, semplificando il processo di conversione e creando una maggiore consapevolezza e reputazione del Brand.

Ecco dunque che nel web marketing esistono delle figure "nuove" e ancora poco conosciute che possono supportare professionisti, imprenditori ed aziende ad avviare un nuovo business o rilanciarne uno esistente: i SEO specialist.

Se l’obiettivo è quello di incrementare i profitti dell’attività commerciale o il volume di richiesta dei servizi erogabili (settore B2B o B2C) sfruttando meglio il sito web esistente (o sviluppandone uno nuovo) e tutte logiche di inbound marketing connesse, a chi dobbiamo rivolgerci?

In questo caso esiste una nuova professionalità in grado di supportarci passo dopo passo per valorizzare il business online, generando del traffico qualificato verso un determinato sito web attraverso i motori di ricerca ed altri canali, al fine di acquisire nuovi clienti e generare nuovi profitti: il consulente SEO.

Il punto di partenza deve sempre essere la definizione del “Bisogno del Cliente” ed è per questo che Smart Web SEO da anni si avvale di una metodologia innovativa ed efficace basata sul design to Cost. Si tratta di individuare la soluzione più vantaggiosa per il Cliente. Il design to cost permette di ottenere importanti risultati sia per la soddisfazione del Cliente che in termini di velocità di sviluppo, reattività̀ ai cambiamenti e riduzione dei costi globali.

La strategia kaizen (miglioramento continuo e graduale di un’attività al fine di creare più valore e meno sprechi) è uno dei 3 pilastri principali di Smart Web SEO: "Migliorarsi costantemente deve essere nel settore del web marketing un must, è necessario rimanere in costante curva d'apprendimento per offrire al Cliente il meglio e soluzioni d'avanguardia ".

La particolarità di Smart Web SEO è il fatto che sono riusciti a fondere insieme competenze di web design a quelle più tecniche della SEO, una trait-d'union che consente di offrire delle soluzioni web con un'elevata user experience ed elevato tasso di conversione.

L'approccio che si ha contattando questa web agency di Milano è molto diretto e diverso da altre realtà. Si entra subito in contatto con un SEO coach oppure un web design specialist (se l'esigenza è quella di affrontare un progetto di Inbound Marketing completo che includa anche la realizzazione di un nuovo sito web professionale ad elevata user Experience).

A differenza di quello che avviene in altre agenzie dove il front end rimarrà una figura commerciale con skill non troppo estese o verticali, il Cliente potrà fin da subito parlare con uno specialist in grado di identificare i suoi bisogni, analizzare il sito e il mercato di riferimento, valutare i competitor principali per comprenderne criticità e punti di forza.

Un vero e proprio assessment per gettare le basi di un progetto di web marketing su misura.

Smart Web SEO ha recentemente ampliato la sua offerta commerciale per venire incontro alle esigenze di tutti i Clienti. Troverà risposte il piccolo professionista che vuole muovere i primi passi nel mondo del digital marketing, a realtà che sono già presenti, ma non sono ancora riuscite ad affermarsi come volevano. Anche le imprese che pur avendo già investito in attività SEO / SEM e di promozione pensano che il loro potenziale non sia ancora riuscito ad emergere completamente, con Smart Web SEO saranno supportati nella loro strategia da una SEO agency dinamica ed esperta.

I nuovi piani professionali per venire incontro alle esigenze dei clienti saranno 5: Platinum, Gold, Silver, Bronze, Tailor-made includono sia una strategia di “SEO On-Page” che “Inbound SEO” ed includono a richiesta oltre ad attività di posizionamento organico (SEO) anche il supporto SEM Advanced per la realizzazione di campagne Google ADS a pagamento ad alte performance con la possibilità di implementare logiche di remarketing.

Spesso confuso con la SEO (Search Engine Optimization), il SEM è l’acronimo inglese che sta per Search Engine Marketing, ovvero il marketing per i motori di ricerca. Il SEM racchiude le tecniche e strategie che aiutano a pubblicizzare un sito web, queste si integrano alla SEO che consente di posizionare lo stesso sito all’interno dei motori di ricerca.

Le soluzioni Platinum e Gold sono particolarmente indicate per siti web in mercati a competizione media e alta, siti di e-commerce, siti web in condizioni critiche di posizionamento, startup che vogliono raggiungere in mercati B2B o B2C risultati prestigiosi in un arco di tempo limitato.

Contattando Smart Web SEO riceverete una brochure completa che descrive dettagliatamente i vantaggi e i benefici di ciascuna soluzione; inoltre, previa compilazione di un questionario che permetterà di comprendere meglio obiettivi, risultati e mercato del Cliente, si otterrà un'analisi gratuita del sito ed un preventivo con una doppia proposta economica.

I piani Platinum e Gold garantiscono inoltre l'esclusiva di settore e fino al 31/12/2018 sottoscrivendo un contratto per un Progetto SEO di 12 mesi si avrà uno sconto del 10% sulla FASE1 o sulla prima semestralità.

