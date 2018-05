Gioiapura, la gioielleria online più grande d'Italia sulle reti Mediaset

Milano, 11 maggio 2018 - Gioiapura approda sulle principali reti televisive Mediaset con la sua nuova campagna pubblicitaria: la gioielleria online più grande d'Italia, dopo il successo ottenuto sul web, ha deciso di investire anche sugli spot pubblicitari in TV.

Lo spot mette in evidenza quelle che sono le peculiarità della gioielleria, che partendo dai negozi fisici di Milano, è diventata l'e-commerce leader del settore gioielli, conosciuto soprattutto per il suo target fashion ed indirizzato ai giovani.

Oltre che una gioielleria che vende le migliori marche di gioielli ed orologi, Gioiapura.it è oggi un brand che realizza preziosi di tendenza, pensati principalmente per i Millennials: una generazione che ha fatto del mobile friendly un modo di essere piuttosto che una necessità e che ricerca sempre i migliori prodotti online.

Gioielli fashion e di tendenza, orologi trendy e young addicted sono stati indossati per lo spot TV, andato in onda in questi giorni su Mediaset, dalla modella Estefania Velazquez, che ha prestato il suo volto a Gioiapura, sotto la sapiente regia di Gigi Martinucci. La voce del jingle che accompagna lo spot di Gioiapura in TV è di Roberta Granà, mentre le melodie sono del famoso compositore Alessandro Boriani, autore tra l’altro di colonne sonore cinematografiche.

La campagna televisiva mette in evidenza quelli che sono i punti di forza dell'e-commerce: condizioni di vendita vantaggiose, spedizione gratuita e possibilità di consegna in 24 ore. A questi si aggiunge la possibilità di personalizzare il gioiello, un'opportunità in più che Gioiapura propone ai suoi clienti più affezionati.

"Scopri di più, clicca anche tu" su www.gioiapura.it o guarda lo Spot in onda sulle reti Mediaset su https://www.gioiapura.it/video.html

