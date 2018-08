Settembre: è boom di matrimoni

Nozze sempre più social

- Il nono mese dell'anno è il preferito dagli italiani per sposarsi, registrando il 18,3% delle nozze totali nazionali. Complice le temperature in calo e l'evoluzione del profilo degli sposi, anche le coppie VIP che fanno tendenza scelgono questo mese per dirsi "Sì".

- Proprio come per le nozze di Chiara Ferragni e Fedez, i matrimoni degli italiani sono sempre più social. Secondo un'indagine del portale Matrimonio.com, più della metà delle coppie usa Instagram, Facebook e WhatsApp per condividere le emozioni del giorno più importante.

Milano, 28 agosto 2018 - Settembre è dietro l'angolo, le vacanze sembrano ormai solo un ricordo: è giunto il momento di tornare alla routine. Ma il nono mese dell'anno non è solo questo, per molti è anche sinonimo di buoni propositi o semplicemente l'inizio di un nuovo ciclo. Sarà per questo che, da alcuni anni a questa parte, il mese che segna l'arrivo dell’autunno è anche il più gettonato dagli sposi, con una percentuale che si attesta al 18,3% del totale delle nozze celebrate durante l’anno.

Secondo un'indagine realizzata da Matrimonio.com , portale leader nel settore nuziale, le date più gettonate per dirsi "Sì" sono quelle in cui il clima è più favorevole, mentre si verifica un calo da novembre a marzo. Se fino a qualche anno fa i mesi più amati dalle spose erano giugno e luglio, oggi i coniugi preferiscono settembre. Non è un caso, forse, che anche la coppia più famosa del web, quella formata dalla fashion blogger Chiara Ferragni e il cantante Fedez, abbia scelto per le nozze l'1 settembre. Il matrimonio più atteso e più "chiacchierato" sui social si terrà a Noto (Siracusa), che per l’occasione ospiterà un vero e proprio festival in stile "Coachella", tra musica, fiori e star del fashion system.

È proprio l'evoluzione del profilo degli sposi che impone un cambio di rotta nel settore Wedding: le nuove coppie Millennials, quella generazione nata tra i primi anni Ottanta e il 2000, vogliono un matrimonio meno "ingessato", più autentico e originale, in cui sono loro a prendere le decisioni, non più i loro genitori. Stando ai dati del Libro Bianco del Matrimonio, edito da Matrimonio.com, in collaborazione con la Business School ESADE e Google, solo nell'1% dei casi le decisioni spettano ai genitori o ai suoceri. È chiaro che gli sposi di oggi sono più maturi e hanno le idee più chiare: invitano di più i loro amici e meno quelli dei genitori, cosa che implica l'abbassamento dell'età media degli invitati. Inoltre, approfittano dei mesi estivi per celebrare l’addio al nubilato e celibato in località esotiche, mentre completano gli ultimi preparativi per il grande giorno, con un occhio sempre attento ai social.

Il matrimonio ai tempi di Instagram

Se per il royal wedding all'italiana è stato creato perfino un hashtag ufficiale, #TheFerragnez, le coppie italiane "non VIP" non sono da meno. Secondo i dati del Libro Bianco del Matrimonio, i matrimoni di oggi sono più social che mai: la metà delle coppie li usano per risolvere dubbi e condividere le proprie emozioni. Dall'indagine emerge che ben il 73% degli sposi ha condiviso le istantanee del giorno più bello sui social network, con una concentrazione maggiore su alcuni di questi, come ad esempio Facebook (67%) e Instagram (32%). E per chi tiene alla sua privacy e vuole avere il controllo totale dei contenuti che pubblica, Matrimonio.com mette a disposizione WedShoots , un'applicazione per Iphone e Android grazie alla quale è possibile condividere e commentare istantaneamente le foto scattate durante il grande giorno. Con WedShoots le foto vengono automaticamente aggiunte all'album di nozze online e condivise con tutti gli invitati attraverso l'inserimento del codice QR fornito dagli sposi.

Non ci sono dubbi, quando si tratta di decidere il momento in cui dirsi "Sì, lo voglio", oltre alla tarda primavera e inizio estate, settembre è tra i mesi preferiti dalle future spose. L'autunno, stagione magica, suggestiva e ricca di ispirazioni per le coppie, sembra rispondere in pieno al famoso detto "un matrimonio tira l'altro". Sarà per questo che settembre è anche uno dei mesi in cui si registra il maggior numero di proposte di matrimonio.

