Vescovo ortodosso Alfeev sul podio di Ravello

Sul palco del Ravello Festival torna la musica sinfonica, protagonista il direttore d’orchestra e compositore di musica sacra Ilarion Alfeev, Vescovo Metropolita di Volokolamsk, uomo chiave della Chiesa Ortodossa, uno dei massimi esponenti del dialogo interreligioso degli ultimi anni. Domenica, alle ore 20, sarà Alfeev a dirigere l’Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi in due Stabat Mater: quello di Pergolesi e quello da lui composto. A Ravello Alfeev, salirà sul podio per dirigere non soltanto l’orchestra del Verdi ma anche il coro 'Masters of Choral Singing' e le splendide voci del Soprano Svetlana Kasyan e del Mezzosoprano Agunda Kulaeva. Alfeev è anche presidente del Dipartimento di Relazioni Esterne e membro permanente del Santo Sinodo del Patriarcato di Mosca e ha affiancato alla sua vasta attività anche quella di autore di scritti teologici, patristici e storico-ecclesiastici (tradotti in venti lingue).