Addio a Heather Menzies, star di 'Tutti insieme appassionatamente'

Heather Menzies (Afp)

L'attrice canadese naturalizzata statunitense Heather Menzies, celebre per aver interpretato Louisa von Trapp nel film musicale 'Tutti insieme appassionatamente', è morta, la notte di Natale, a Frankford, nell'Ontario (Canada), all'età di 68 anni. Era la vedova dell'attore Robert Urich e poco più di un mese fa le era stato diagnosticato un tumore al cervello, come ha riferito il figlio Ryan Urich all'edizione online di 'Variety'.

Menzies aveva esordito a Hollywood a soli 13 anni e a 16 anni conobbe il grande successo con 'Tutti insieme appassionatamente' ('The Sound of Music') il musical diretto da Robert Wise, premiato con cinque Oscar, ispirato a 'La famiglia Trapp', romanzo autobiografico di Maria Augusta von Trapp. Menzies recitò al fianco di Julie Andrews e Christopher Plummer.

Menzies è stata sposata con John Cluett dal 1969 al 1973 e con Robert Urich dal 1979 al 2002, anno della morte dell'attore per un tumore alle ossa. Dopo la scomparsa del marito, l'attrice ha fondato la Robert Urich Foundation per la prevenzione e per la lotta contro il cancro. Ha avuto 3 figli e due nipoti.

Heather Menzies ha recitato in numerosi film e telefilm. Tra le sue pellicole si ricordano 'Hawaii' diretto da George Roy Hill (1966), 'Uffa papà quanto rompi!' (1968), 'Kobra' con la regia di Bernard L. Kowalski (1973) e 'Piranha' con la regia di Joe Dante (1978). Numerose le sue apparizioni in popolari serie tv degli anni '70 e '80, come 'Marcus Welby', 'Ai confini dell'Arizona', 'Bonanza', 'La famiglia Smith', 'Barnaby Jones", 'La fuga di Logan' e 'Love Boat'.

Nel 1973 Heather Menzies posò senza veli sulla rivista 'Playboy': fu immortalata con i suoi occhi grandi, la sensualità innata, le curve perfette, con scatti a metà tra romanticismo e provocazione che accesero l'estate e i desideri dei lettori.