Erika Ietro canta la sua sfida alle convenzioni con 'I’m here'

Da oggi è disponibile su YouTube il videoclip di 'I’m here', primo singolo da solista della cantautrice siciliana Erika Ietro, arrangiato e prodotto da Peppe Milia (Tinturia, Miele, Not The Fonda) con la collaborazione di Roberto Macrì. Il brano, attualmente in rotazione radiofonica, è cantato in inglese e si ispira al pop internazionale con suoni che richiamano il trip pop anni ’80 nelle chitarre e la pop dance anni ’90 nei synth e nelle batterie elettroniche.

'I'm here’ , racconta l'artista, "è un atto d'accusa, una sfida e allo stesso tempo una accorata dichiarazione d'amore da chi si sente giusta nel posto sbagliato, tra gente pronta a pugnalarti e deriderti, solo perché sei nata in provincia ma non hai mai accettato le convenzioni sociali imposte da chi vive da comparsa e non da protagonista. Essere sempre se stessa vivendo a testa alta con la propria personalità ma nascondendo le insicurezze e la fragilità dietro una maschera, quando la maschera cade però resta solo l'amore, o forse è pazzia".

Primo singolo da solista dopo la pubblicazione nel 2016 di un ep con la sua prima band, gli One More Glass, formazione che negli anni scorsi ha portato Erika ad esibirsi in centinaia di live e a raggiungere le finali nazionali del Tour Music Fest e del Sanremo Rock, oltre ad ottenere un secondo posto al Band Music Festival, 'I’m here' anticipa l'uscita dell’Ep (prodotto da Peppe Milia) e sarà accompagnato da un videoclip, con la partecipazione straordinaria di Mouhamadou Mkabir Awe.

"Le immagini e le ambientazioni contenute nel video - racconta il regista Alessandro Castagna - sono state cucite addosso ad Erika, che ne diventa il soggetto principale, e le sue diverse personalità vengono espresse con colori e accenti differenti. L’idea che mi ha ispirato è stato il suo stile di vita, affrontandolo volta per volta nei diversi adattamenti scenici. Mi sono concentrato molto su di lei, scegliendo di far emergere il suo travolgente carattere che ben si esprime nel brano. La mia scelta stilistica è stata quella di creare una visione ritmica rispetto alla musica, scandendo col montaggio le varie atmosfere sonore, dettando tempi, cambi e inquadrature".

Erika Ietro nasce a Licata (Agrigento) nel 1992. Cantautrice ed interprete, inizia a calcare i palchi della sua città a partire dal 2009 per poi trasferirsi all'estero per 3 anni. Questa esperienza la porta ad esibirsi in Brasile, Inghilterra e Bulgaria e ad arricchire il suo bagaglio di contaminazioni musicali.

Da sempre ammaliata dal pop internazionale, scrive e pensa solo in inglese, ispirandosi alle artiste più variegate, da Amy Winehouse a Selah Sue, fino ad arrivare alla più recente Dua Lipa.