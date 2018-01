Enrico Ruggeri

Il cantautore Enrico Ruggeri lascia la Siae per affidare a Soundreef la raccolta e la gestione dei diritti d’autore. L’accordo tra l’artista, vincitore di due edizioni del Festival di Sanremo, e la società fondata da Davide D’Atri è operativo dal primo gennaio.

L’arrivo di Ruggeri è un grande onore per tutti noi. Lavorare con il suo repertorio – afferma D’Atri – ci rende contenti e orgogliosi del percorso fatto e conferma gli importanti progressi della nostra azienda".

"Le iscrizioni a Soundreef – aggiunge l'amministratore delegato di Soundreef Francesco Danieli – sono continuate in maniera esponenziale durante tutto il 2017 da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo, come dimostra l’iscrizione di un grandissimo artista come Enrico Ruggeri".

RUGGERI - "Tutto è nato - spiega il cantautore - da un incontro con i 'ragazzi' di Soundreef. Ho trovato entusiasmo, combattiva attitudine alla sfida e voglia di comunicare progetti, qualità che da sempre cerco nelle persone con le quali lavoro. Non un 'ente', ma un gruppo di persone con un volto e una voce. Ecco perché ho deciso di intraprendere con loro un percorso comune. Ringrazio la Siae (Società Italiana Autori Editori, ndr) per gli anni trascorsi assieme e inizio una nuova avventura, con l'intento - che sono certo sia comune a tutti - di tutelare il diritto d'autore, importantissima battaglia culturale".

Ruggeri fonda il suo primo gruppo (Josafat) nel 1972, ad appena 15 anni. A seguito dell’ingresso nella band di Silvio Capeccia (1974) il gruppo cambia nome in Champagne Molotov e nel 1977, dalla fusione con la band Trifoglio, nascono i Decibel. Il primo vero successo del gruppo è il brano Contessa, che partecipa al Festival di Sanremo nel 1980.

Successivamente Ruggeri inizia la propria carriera da solista e diventa anche uno degli autori più ricercati da numerose interpreti femminili, tra cui Fiorella Mannoia (‘Quello che le donne non dicono’) e Loredana Bertè (‘Il mare d’inverno’). L’artista vince il Festival di Sanremo per la prima volta nel 1987 con il brano ‘Si può dare di più’, presentato insieme a Gianni Morandi e Umberto Tozzi. Nel 1993 bissa il successo, come solista e con il brano ‘Mistero’. Quest’anno Enrico Ruggeri parteciperà alla competizione canora sanremese con il suo storico gruppo dei Decibel.