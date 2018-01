Golden Globe, trionfa 'Tre manifesti'

Martin McDonagh, Sam Rockwell, Frances McDormand, Graham Broadbent e Peter Czernin (AFP PHOTO)

'Tre manifesti a Ebbing, Missouri' è stato il vincitore della 75esima edizione dei Golden Globe. Il film di Martin McDonagh ha scalzato il favorito 'La forma dell'acqua' di Del Toro, cui è stato comunque assegnato il premio per la 'Miglior Regia' e il primo premio come 'Miglior Film Drammatico'.

Due dei protagonisti di 'Tre manifesti', Frances McDormand e Sam Rockwell, si sono poi aggiudicati i premi rispettivamente come 'Miglior attrice' e come 'Miglior attore non protagonista' in una pellicola drammatica.

Ma questa edizione dei Globes sarà ricordata soprattutto per il cui red carpet letteralmente travolto da un'ondata nera (GUARDA). Neri erano gli abiti indossati dalle donne di Hollywood in segno di protesta contro gli abusi sessuali. Tutte, da Oprah Winfrey all'attrice Reese Witherspoon, dal palco hanno alzato la voce contro gli abusi. E tutte quante hanno postato i loro commenti su Twitter con l'hashtag #whywewearblack.