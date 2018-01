Liam Neeson: "A Hollywood è caccia alle streghe"

(Afp)

L'attore Liam Neeson, in un'intervista alla Rtè, emittente di Stato della Repubblica d’Irlanda, ha affermato di "ritenere che sul tema delle molestie sessuali a Hollywood sia in corso una caccia alle streghe". Per l'attore nordirlandese "ogni accusa merita di essere esaminata fino in fondo" ma si dice perplesso per quanto riguarda quelle mosse contro il collega Dustin Hoffman.