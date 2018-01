Terremoto in casa Amici

Non hanno rispettato più volte il regolamento sottoscritto nel momento in cui hanno deciso di partecipare ad 'Amici'. Per questo motivo i ballerini Filippo, Vittorio e Nicolas con il cantante, il Biondo, sono stati temporaneamente sospesi dalla scuola. Maria De Filippi, dopo un richiamo e una tirata d'orecchie, ha deciso - di fronte a una classe particolarmente indisciplinata - di dare una lezione di vita ai suoi allievi: "Quello che è avvenuto nei giorni precedenti - ha detto - non solo è contro il regolamento, ma è anche tanto irrispettoso di tutti gli insegnamenti e i valori con cui i ragazzi sono chiamati a formarsi nella scuola di 'Amici'".

I quattro potranno rientrare solo se passeranno gli 'esami di riparazione': quattro coreografie molto difficili per chi danza, mentre per il Biondo cover altrettanto importanti come quella del 'Pescatore di Fabrizio De Andrè e 'Le cose in comune' di Daniele Silvestri.

Per tutti gli altri un provvedimento, definito dalla produzione stessa "socialmente utile". "Noi abbiamo pensato che voi di notte possiate aiutare i netturbini romani a pulire le strade di Roma" ha detto Maria De Filippi, aggiungendo che bisognerà chiedere "l'autorizzazione al Comune" capitolino, ma "se diranno di sì voi andrete anche voi con un'associazione che fa questo lavoro".

Come si legge sulla pagina Facebook ufficiale del talent in onda su canale 5 "La sindaca di Roma Virginia Raggi ha accolto positivamente la proposta di Maria De Filippi": “Ha avuto una buona idea! Aspettiamo volentieri i ragazzi di Amici: questa città, dopo anni di incuria e abbandono, ha bisogno anche di ragazzi volenterosi che diano il buon esempio!". "Gli 'amici' di Maria potranno aiutarci a raccogliere i sacchi della raccolta differenziata e ad informare i cittadini sul nostro progetto di raccolta porta a porta che abbiamo avviato in alcuni quartieri e che a breve sarà esteso a 500 mila cittadini. Siamo certi che sarà un’esperienza anche molto istruttiva ;)", si legge ancora nel post.