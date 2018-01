'Alessandro Borghese 4 Ristoranti', la nuova stagione è servita

Da domani, 16 gennaio, ogni martedì alle ore 21,15 su Sky Uno HD andranno in onda i 10 episodi della nuova stagione, la quarta, di 'Alessandro Borghese 4 ristoranti': insieme allo chef si viaggerà da Nord a Sud per scoprire il migliore ristorante di una determinata area geografica. Dieci nuove tappe, per altrettante puntate della produzione originale di Sky realizzata da Dry Media. Il programma è scritto da Alessandro Borghese, Francesca Capua, Monia Palazzo, e la regia è di Gianni Monfredini. Si parte da Genova, alla ricerca del miglior ristorante dei 'caruggi', per poi andare a Bologna alla scoperta della migliore osteria della zona. E ancora, un’incursione a Monaco di Baviera alla ricerca del miglior ristorante di cucina regionale italiana e, a seguire, in Friuli Venezia Giulia per il miglior ristorante con cantina, ad Acqualagna per il miglior ristorante di tartufo e in tante altre zone.

Confermato il meccanismo del programma: quattro ristoratori di una stessa area geografica si sfidano per stabilire chi tra di loro qual'è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri tre che, accompagnati da chef Borghese, commentano e giudicano con voti da 0 a 10 location, menu, servizio e conto. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività. Ogni cena è preceduta dall'spezione di chef Borghese del ristorante che passa in rassegna tutti gli angoli del locale. Mentre, nel corso della cena, si concentra sul personale di sala, che mette alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di Borghese che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata. Da questa edizione, inoltre, lo chef ha a disposizione un bonus di cinque punti che gli permette di giudicare un elemento in più e rende la sfida ancora più imprevedibile. Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il bollino '4 RISTORANTI' esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.