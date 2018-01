Marion Cotillard: "Anch'io molestata"

Marion Cotillard (Fotogramma)

"Non mi riconosco affatto" in quell'appello. Marion Cotillard prende le distanze dalla lettera pubblicata su 'Le Monde' contro gli eccessi della campagna 'MeToo' e firmata, tra le altre, anche da Catherine Deneuve. L'attrice, parlando con i giornalisti ai Rendez-vous, l'evento per la promozione del cinema francese, ha dichiarato, scrive 'The Hollywood Reporter', di essere stata lei stessa vittima di molestie sessuali e aggressioni molte volte nel corso della sua vita.

"Penso che la rivoluzione in corso sia necessaria e che si tratti di una grande rivoluzione", ha detto, sottolineando come chiedendo alle donne se siano state vittime di molestie "nella maggior parte dei casi il cento per cento confesserebbe di essersi trovata in questa situazione". Cotillard ha ammesso che possano esserci delle false accuse a causa della nostra "società esagerata", uno dei punti sui cui l'appello di Deneuve e le altre era incentrato, ma che il più delle volte si tratta invece di storie vere. "È molto importante parlarne", ha sottolineato l'attrice.

Poi, parlando dell'intervista tv in cui Dylan Farrow è tornata ad accusare di presunti abusi il padre Woody Allen, la star di 'Midnight in Paris' ha detto a 'The Hollywood Reporter' che la sua esperienza con il regista è stata "molto strana". "Ammiro alcuni dei suoi lavori - ha spiegato - ma non abbiamo avuto alcun rapporto sul set". E ha aggiunto: "Devo dire che se mi chiedesse oggi" di lavorare con lui, "mi farei altre domande, andrei più a fondo". "Non sapevo molto della sua vita personale, in realtà", ha spiegato. "Sapevo che aveva sposato una delle sue figlie e pensavo, onestamente, che fosse strano, ma non posso giudicare qualcosa che non conosco".

Diversi altri attori che hanno lavorato con Allen hanno detto di essersene pentiti o hanno dichiarato di non voler mai più essere diretti da lui, tra questi Mira Sorvino, Colin Firth e Greta Gerwig.