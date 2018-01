Arriva il singolo 'Per sempre' di Gionny Scandal

Da Venerdì 26 gennaio sarà disponibile su Spotify, su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica 'Per sempre', nuovo singolo del rapper Gionny Scandal che al rap mixa elementi pop e melodie vocali. 'Per sempre' arriva dopo l’ottimo riscontro del suo ultimo album, 'Reset' e sulla scia del successo del brano 'Buongiorno', già certificato disco di platino dalla Fimi,

Il brano, scritto dallo stesso Gionata Ruggieri, vero nome di Scandal, e prodotto da Sam Lover, si avvale della collaborazione in voce di Giulia Jean con cui viene data vita a un duetto intenso. Grazie ad un sound coinvolgente e ad un ritornello diretto, 'Per sempre' è un brano di impatto.

Il videoclip del brano sarà disponibile su Vevo da lunedì 29 Gennaio. Insieme a Gionny protagonista nel video sarà Swami Caputo, giovanissima webstar. 'Per sempre' è il singolo che anticipa il nuovo progetto discografico di Gionny Scandal la cui uscita è prevista per la prossima primavera su etichetta Universal.