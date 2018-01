"Elton John si ritira"

(Foto Afp)

Dopo quasi 50 anni, Elton John penserebbe al ritiro dalle scene. A rivelarlo è il 'Mirror'. L'artista 70enne terrà questa sera una conferenza stampa e, secondo il tabloid britannico, starebbe per annunciare il suo "ultimo tour mondiale". 'Il futuro sta per essere rivelato. Sei pronto', scrive sul suo profilo Instagram, dando appuntamento alle 17.30 (ora di Londra, le 18.30 in Italia) sul suo sito ufficiale eltonjohn.com.

Dietro questa scelta, potrebbero esserci i suoi recenti problemi di salute. Lo scorso anno infatti ha trascorso due notti in terapia intensiva e, nel complesso, 12 ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da un'infezione batterica "potenzialmente mortale" dopo una performance a Santiago, in Cile.

Suo marito David Furnish, 55 anni, ha poi ammesso che è stato un momento terrificante per lui e per i loro due figli e che erano tutti "molto spaventati". "Aveva terribili dolori addominali, febbre, brividi, i suoi denti continuavano a battere, sudava - ricorda l'uomo - era come un'intossicazione alimentare ma molto più seria. Aveva chiaramente bisogno di essere ricoverato in ospedale". "Era molto, molto malato, ma ora va tutto bene, è tornato al lavoro e in piena forma", ha poi aggiunto. Nel luglio 2013, il concerto all'Hyde Park di Londra fu cancellato quando il baronetto del pop fu operato d'urgenza di appendicite: in seguito ammise che "sarebbe potuto morire" se non fossero intervenuti in modo tempestivo.