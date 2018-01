Gigi D'Alessio: "Con Anna tutto bene"

(Fotogramma)

"Con Anna va tutto bene. Lei è sempre stata una compagna ideale". Così Gigi D'Alessio, ospite domani a 'Verissimo', mette fine alle voci su una presunta rottura con la compagna Anna Tatangelo. "In tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica: stiamo un attimo distanti, per cercare anche di capire - confida il cantante ai microfoni del talk show di Canale 5 - Io e Anna siamo insieme da 12 anni, non da un giorno". "A me fanno male tutte queste cattiverie che le addossano - confessa - Non è vero assolutamente nulla. Sono le crisi che possono succedere a tutti". E a Silvia Toffanin, che lo incalza chiedendogli se quindi ci sia stata una crisi, risponde: "Stiamo bene. La verità è che a volte, stare un po' distanti fa bene all'amore".