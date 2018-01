Laura Pausini subito prima su iTunes

Sono bastate poche ore a 'Non è detto', il nuovo attesissimo singolo di Laura Pausini, per conquistare il primo posto della classifica iTunes dei singoli più venduti in Italia e la top 10 di molti paesi in Europa e America Latina. Il brano della cantante, attesa come ospite al prossimo festival di Sanremo, anticipa 'Fatti sentire', il prossimo album di inediti in vendita dal 16 marzo.

Ma Laura Pausini sarà ancora grande protagonista del 2018. La cantante italiana più amata nel mondo tornerà live in Italia il 21 e 22 luglio 2018 con due anteprime evento al Circo Massimo, che precedono la partenza di un grande tour mondiale a partire dall’estate.

Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, Laura sarà la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo in ben due serate storiche per la musica italiana. A seguire, partirà poi per un grande tour mondiale in tutta Europa negli Stati Uniti e in America Latina. I biglietti per le due anteprime evento al Circo Massimo, organizzate e prodotte da F&P Group, sono disponibili in prevendita su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. I fan che acquisteranno il biglietto per assistere ai Concerti di Laura Pausini al Circo Massimo potranno usufruire di una serie di promozioni e vantaggi esclusivi, inclusi nel prezzo del biglietto. Per info www.fepgroup.it