Chiara Nasti abbandona l'Isola

Chiara Nasti, blogger napoletana

Chiara Nasti lascia l'Isola. La fashion blogger napoletana abbandona il reality show, condotto da Alessia Marcuzzi, dopo solo una settimana. La sua avventura in Honduras è finita. Sembra che non abbia retto il peso della lontananza dai familiari e, in particolar modo, dal fidanzato Ugo. I dettagli, però, nella puntata di stasera dell'Isola dei Famosi su Canale 5 in prima serata. Sono stati giorni difficili per la giovane, classe 1998, che si è lasciata andare a diverse crisi di pianto. "Quasi quasi mi ritiro" aveva detto, ma gli altri naufraghi l'avevano convinta a restare. Le notti, passate al freddo e sotto la pioggia dei temporali tropicali hanno fatto il resto. Ieri la "decisione irrevocabile", confermata infatti anche dalla produzione.