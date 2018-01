Fiorello al Festival

(Fotogramma)

Dopo anni di corteggiamenti Fiorello tornerà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Lo showman sarà ospite del Festival come lui stesso ha annunciato durante la sua trasmissione radiofonica su Radio DJ, nel corso di un collegamento telefonico con il direttore artistico della kermesse, Claudio Baglioni. Fiorello sarà ospite della prima serata. "Ti chiederai perché Rosario mi ha chiamato in diretta su Radio Deejay? - ha detto Fiorello rivolgendosi a Baglioni durante la sua trasmissione 'Il Rosario della Sera' - Claudio ti ricordi che mi hai mandato un messaggio in cui mi invitavi al Festival di Sanremo? Io ti ho risposto che sono un tipo ansioso, che non ce la faccio e quelle menate lì che faccio sempre io... In questi giorni però ci ho pensato e mi sono detto perché no? Voglio venire a Sanremo!". "Veramente? Che notizia bella è questa! Prendete le vivande migliori per il figliol prodigo, ci siano 20 anni di feste di continuo! Parlo con gli autori e ci vediamo il 6 febbraio", ha risposto scherzosamente Baglioni, confermando quindi l'appuntamento per la prima serata della kermesse, quella del 6 febbraio.