Gli anni d'oro e quelli più bui. Francesco Nuti 'torna' a teatro. Lo fa con un spettacolo che gli rende omaggio raccontando il suo universo. 'Francesco Nuti andata, caduta e ritorno ' scritto e diretto dal regista Valerio Groppa e interpretato da Nicola Pecci. Con le musiche di Giovanni e Francesco Nuti. Sabato 3 febbraio in scena al Teatro Dante di Campi Bisenzio (Firenze) . Un vero e proprio viaggio fatto di sentimenti e di carne, che ripercorre la vita dell’uomo e l’artista, le sue passioni e le delusioni. Dagli esordi con i Giancattivi, Alessandro Benvenuti e Athina Cenci, al grande salto passando dietro la macchina da presa realizzando commedie di successo come 'Tutta colpa del Paradiso', 'Stregati', 'Caruso Pascoski', 'Willy signori e vengo da lontano' e 'Donne con le gonne'. Lo show scorre tra divertimento ma anche riflessione, tra gli amori per il biliardo, le auto di lusso e le donne bellissime. Fino ai momenti più bui e all'incidente. Il coma nel 2006 e la lenta ripresa. "Dentro c'è tutto - spiega il regista Groppa sul sito del teatro - Anche quello che molti non sanno. E' uno spettacolo per chi è fan di Francesco Nuti, ma anche per chi non lo conosce abbastanza o per niente. Emozionante e vibrante, proprio come la vita di Francesco, dal boccascena uscirà tanta energia e amore e anche tanta amarezza. Senza sconti. Mi auguro - conclude - che il pubblico possa lasciarsi andare senza pregiudizi e seguire con tutti noi il viaggio, almeno fino ad ora, di un talento poliedrico dal talento puro, che ha scritto, insieme ad altri grandi cineasti, un pezzo di storia del cinema".