Giletti esce dall'ospedale

Fotogramma

Massimo Giletti ha lasciato questa mattina il Policlinico Umberto I di Roma, dove era stato ricoverato nella tarda serata di ieri per un malore accusato durante la trasmissione 'Non è l'Arena' su La7. Il conduttore, che ora sta meglio, ha passato la notte in ospedale.

Giletti aveva l'influenza e la febbre alta durante la diretta della trasmissione. Dopo l'intervista alla ministra Marianna Madia ha interrotto la diretta per le difficoltà fisiche, annunciando la messa in onda di una registrazione.