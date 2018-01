Toscani: "Soffro per Olivia ma ho la coscienza a posto"

Oliviero Toscani (Fotogramma)

"Soffro per lei ma ho la coscienza a posto". Sono le parole di Oliviero Toscani interpellato dall'AdnKronos in merito alla lettera inviata dalla figlia Olivia alla redazione del 'Corriere della Sera'. Lettera di cui "non sapevo nulla - ha affermato il fotografo - me lo ha detto mio figlio".

Rispetto ad un riavvicinamento - che, come ha scritto la figlia Olivia nella lettera, sarebbe possibile con un 'profondo e sentito atto di amore e conversione' - Toscani aggiunge: "E' una vita che cerco di farlo". "Ho la coscienza a posto" ma "soffro per lei - conclude - è una cosa molto delicata e personale, preferisco non commentare".