"Una meraviglia", Tiziano Ferro stregato dal film di Guadagnino

Tiziano Ferro (FOTOGRAMMA)

"Questo film è un'assoluta meraviglia. Andate a vederlo". Tiziano Ferro stregato da 'Chiamami col tuo nome', il nuovo film di Luca Guadagnino candidato a quattro premi Oscar.

"Una lezione di classe, recitazione, sensibilità, una spanna sopra ogni tentativo di descrivere il mondo emotivo dell'amore e della paura" scrive il cantante in un tweet in cui consiglia la pellicola nominata agli Academy Awards nelle categorie 'Miglior film', 'Miglior attore protagonista' (Timothée Chalamet), 'Miglior canzone originale' ('Mystery of love' di Sufjan Stevens) e 'Miglior sceneggiatura non originale' (James Ivory).

"Questo film era necessario" ha concluso la popstar via Twitter, ringraziando il regista.