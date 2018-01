"Droga all'Isola dei Famosi", l'accusa di Eva Henger

"Dovrebbe essere squalificato perché ha portato la droga dentro la trasmissione! Non è vero che hai fumato marijuana per tre giorni dentro la casa?". Eva Henger punta il dito contro l'ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte, scatenando il putiferio sull'Isola dei Famosi e un certo imbarazzo in studio. Secondo l'ex pornostar, infatti, Monte - nei giorni precedenti all'inizio del reality - avrebbe fumato alcuni spinelli all'interno della casa che ospitava l'intero cast. Un comportamento inaccettabile per l'attrice, che ne ha chiesto l'espulsione come previsto da contratto.

Ma le accuse di Henger vengono rispedite al mittente, e Monte - che non nega l'episodio - si difende paventando anche una denuncia: "Il programma è iniziato lunedì sera? Cosa c'entra? Noi - ha detto in diretta - facciamo le nostre vite personali... e pesa le parole, perché poi ce la vediamo in tribunale".

La tensione diventa altissima, con la conduttrice Alessia Marcuzzi che seda la rissa a distanza chiedendo ulteriori spiegazioni all'ex diva dell'hard, che conferma le accuse: "Quando siamo entrati, quando eravamo in quella casa, il primo giorno - insiste l'attrice - abbiamo chiesto se potevamo uscire, se c'erano telecamere nel bagno. E hanno risposto che le regole le avevamo lette perché avevamo firmato un contratto, e questo contratto era valido anche per la casa, non solo per l'Isola. Allora, io dico, nel contratto c'era anche una clausola dove si dice che chi introduce droga nel programma deve essere squalificato...".

"Questo non c'entra niente Eva - ribatte ancora Monte -, perché allora è come se io vengo e ti dichiaro le cose che hai fatto tu nella tua vita privata e da una donna adulta come te, da madre, io non mi aspetto un colpo basso del genere. Stai dicendo - chiosa - un sacco di bugie". E a pensarla così non è di certo l'unico: ad appoggiare la tesi del colpo basso è anche Mara Venier, che insieme agli altri opinionisti in studio getta più di qualche dubbio sul tempismo della rivelazione.

A mettere un punto alla questione ci pensa Alessia Marcuzzi, che minimizza responsabilità di Monte e, soprattutto, del programma: "Quello che è successo nella casetta non ci riguarda, l'Isola - chiude sbrigativa - è iniziata dopo". Ma sui social scoppia ugualmente il caso: sono tantissimi infatti i telespettatori che chiedono l'eliminazione di Monte ritenuto "protetto", secondo gran parte dei commentatori, da conduttrice, opinionisti e produzione che vengono accusati non solo di aver trattato il tema con leggerezza, ma anche di voler "insabbiare" il tutto, sorvolando.