Depardieu gourmet in tour su laF con 'Bon appetit!'

Andrà in onda da domani su laF (Sky 139), alle ore 21,10 in prima tv assoluta, 'Bon Appetit!', la serie documentario nella quale Gerard Depardieu sveste i panni di attore per indossare quelli di gourmet in tour ed entrare, assieme allo chef Laurent Audiot, nelle cucine di alcune regioni europee, alla scoperta delle specialità locali, dell’identità culinaria, dei piatti e dei prodotti caratteristici di quei luoghi. Il viaggio, scandito in 10 episodi da 50 minuti ciascuno, inizia in Bretagna, famosa per la pesca alle aragoste e la produzione di mele, e in Scozia, dove Depardieu e Audiot assaggiano gli scampi e il whiskey locale; nei Paesi Baschi, invece, allietano il palato con il formaggio, il prosciutto tipico e il peperoncino di Espelette, per poi arrivare nel Sud e nel Centro Italia, dove 'incontrano' la pasta, l’olio toscano, il prosciutto di Parma e la mozzarella.

Tra le splendide risaie della Catalogna i due protagonisti del programma scoprono il tipico pollo catalano, mentre a Parigi si svela la cultura della menta e l’origine della celebre baguette. Il tour culinario continua in Bavaria e in Portogallo fino all’ultima tappa, al di là del Mediterraneo, alla scoperta della cultura gastronomica del Marocco. Lungo il percorso, i due viaggiatori del gusto non solo assaporano le speciali pietanze ed i prodotti tipici che caratterizzano questi Paesi europei e mediterranei, ma incontrano allevatori, contadini, ristoratori e semplici buongustai con cui condividono l’amore e la passione per la cucina, cimentandosi anche in alcune attività tipiche delle rispettive tradizioni eno-gastronomiche.