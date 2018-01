Ecco i super ospiti di Sanremo

(Fotogramma)

Laura Pausini sarà la super ospite della prima serata del Festival di Sanremo: dopo l'annuncio della sua partecipazione la Rai ha indicato oggi ufficialmente che questa sarà la sua collocazione nel 'palinsesto' del Teatro Ariston, dove iniziò la sua irresistibile ascesa, una carriera che l'ha trasformata in una star internazionale.

L'artista romagnola torna in tv dopo quasi due anni di assenza, a testimonianza di un legame, quello con Claudio Baglioni, sancito nel tempo da numerose collaborazioni: i due artisti, infatti, si sono ritrovati insieme in molte occasioni, hanno emozionato grandi platee e ora la conferma di Laura al Festival #68 suggella la loro amicizia.

Sebbene la conferma ufficiale riguardi per ora solo la superospite della prima serata, Laura Pausini, è ormai certo che tra i superospiti musicali italiani di Sanremo 2018 ci saranno anche i Negramaro, Gianni Morandi e Gianna Nannini.

I Negramaro tornano per la prima volta al Festival di Sanremo, a distanza di 13 anni dalla loro partecipazione tra le Nuove Proposte, dove furono eliminati dalle giurie demoscopiche con il brano “Mentre tutto scorre” che li consacrò poi al grande pubblico. Secondo quanto si apprende, i Megramaro saranno sul palco dell'Ariston come superospiti: sarà la prima volta a Sanremo dopo l’eliminazione shock segnata da numerose polemiche e che fece entrare la band nel leggendario “club degli esclusi” di Sanremo arrivati poi al grande successo. L’esibizione, infatti, fu segnata da diversi problemi tecnici che costrinsero la band a ripetere la loro performance e la relativa votazione. "Ma siete sicuri che siano questi gli esclusi?", disse il conduttore di quella edizione Paolo Bonolis in diretta tv. Il loro ritorno all'Ariston chiuderà i conti con il loro passato Sanremese. E' probabile che sul palco porteranno anche il loro ultimo singolo “La prima volta”, secondo estratto dall’album “Amore che torni” (Sugar) già certificato Disco di Platino, e subito ai vertici delle classifiche dell’airplay radiofonico.

Chi è già arrivato, oggi, all'Ariston, probabilmente per provare la sua esibizione è Gianni Morandi, che è entrato nel teatro si Sanremo osannato da una folla di fan. Assieme a loro, è ormai certo, ci sarà anche Gianna Nannini tra i superospiti italiani di questo festival.