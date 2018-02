Montalbano sbarca al cinema

Il commissario Montalbano arriva nei cinema: dopo 20 anni di onoratissima carriera esclusivamente televisiva la trasposizione in immagini dei romanzi di Andrea Camilleri sarà per la prima volta sul grande schermo l'anno prossimo. Fra pochi giorni, il 12 e il 19 febbraio andranno in onda su Rai1 i due nuovi episodi ('La giostra degli scambi' e 'Amore') e la produzione è già al lavoro per i prossimi due episodi da girare in primavera e mettere in onda a inizio 2019 ma "prima di trasmetterli ci sarà un'anteprima nelle sale cinematografiche, con circa un mese di anticipo", ha detto all'Adnkronos il produttore Carlo Degli Esposti.

Esclusa invece, almeno per ora, la realizzazione di un prodotto prettamente cinematografico: "Non c'è nessuna intenzione di realizzare un vero e proprio film", ha aggiunto Degli Esposti che, sempre quanto a nuove modalità di diffusione per il 'prodotto' Montalbano ha escluso anche un coinvolgimento delle tv a pagamento: "Per Netflix come per altri sarebbe sicuramente appetibile metterlo tutto, contemporaneamente, a disposizione dei loro utenti ma per noi non avrebbe senso. Montalbano ha ancora davanti una lunga vita programmato così come viene programmato oggi, non avrebbe senso cederlo alla tv a pagamento".