Musica, domani approda anche a Roma il 'Concerto al buio'  

Dopo il tutto esaurito per 10 edizioni a Napoli, ora approda anche a Roma il "Concerto al buio per piano e violino" che andrà in scena domani, nell'antica basilica di San Crisogono, in Piazza Sonnino, ad opera del maestro violinista di fama internazionale Edo Notarloberti, componente del gruppo Ashram, e della pianista Martina Mollo.

La serata promette la scoperta di "sensazioni nuove" e la sperimentazione di "condizioni di ascolto del tutto particolari". Fin dall’inizio, una morbida luce accoglierà i partecipanti, poi le luci caleranno fino a raggiungere il buio più totale. Sarà allora che il pianoforte e il violino inizieranno a diventare i protagonisti di un’esperienza veramente suggestiva ed emozionante.

"La capacità comunicativa della musica, unita al viaggio sensoriale nel buio assoluto, fanno di questo concerto un evento unico. Ascoltare la musica in questo modo porta a stravolgere l’uso comune dei sensi e la perdita dei nostri abituali punti di riferimento" anticipa local emotions, la startup che lancia in rete eventi inediti.