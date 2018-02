Il papà di Spiderman in ospedale

Stan Lee (FOTOGRAMMA)

Stan Lee in ospedale per problemi cardiaci. Il creatore del mondo Marvel - papà di 'Spiderman', 'Hulk', 'X-Men' e 'Fantastici Quattro' - è stato ricoverato mercoledì sera per "alcuni controlli per precauzione" ma ma "sta bene" riporta TMZ, citando un portavoce della leggenda del fumetto.

Lee, 95 anni, è stato portato al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, riferiscono fonti vicine all'editore citate dal magazine, per un battito irregolare.

Secondo quanto si legge sul sito dell''Abc', sarebbe già stato dimesso. "Tutto ciò che voglio dire è che mi sento benissimo" ha dichiarato Lee in un'intervista su Skype a 'Eyewitness News'. "Sono contento di aver passato una notte in ospedale, mi ha fatto molto bene".