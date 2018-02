Pausini verso il forfait

Laura Pausini (FOTOGRAMMA)

La presenza di Laura Pausini nella serata inaugurale di Sanremo 2018 è a rischio.

La cantante, attesa come super ospite nella prima serata del festival di Claudio Baglioni, ha la febbre a 39,5 e una forte laringite che l’ha resa quasi afona.

Pertanto non giungerà oggi in riviera e ha annullato tutte le interviste radiofoniche e gli impegni della giornata. La speranza di Baglioni di averla domani sul palco è ancora viva ma la forte influenza rende un recupero in poche ore piuttosto improbabile.