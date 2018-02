Francesco Monte: "Lascio l'Isola dei Famosi"

(da Twitter /@IsolaDeiFamosi)

"Ho deciso di tornare a casa per tutelarmi". E' quanto ha affermato Francesco Monte in un video in apertura della puntata de 'L'isola dei Famosi'. Una scelta fatta anche pensando "ai miei familiari, che saranno preoccupati".

Monte, ha poi aggiunto la conduttrice Alessia Marcuzzi, ha deciso di tornare in Italia e ha già lasciato l'isola. Sul caso, ha sottolineato la conduttrice, la produzione sta valutando i fatti accaduti nel corso della puntata della scorsa settimana. Fatti a seguito dei quali, si legge anche sul profilo Twitter del programma di Canale 5, "Francesco Monte ha deciso di lasciare l’Isola e tornare in Italia".