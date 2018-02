Forfait Pausini al Festival

"Laura Pausini non c'è stasera ma sarà qui sabato. Purtroppo ha tentato ogni terapia ma l'influenza forte non le ha permesso di riprendersi per stasera". Ad annunciarlo il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo, durante la conferenza stampa quotidiana di Sanremo.

Su Facebook la cantante emiliana ha pubblicato un post in cui ha confermato, nonostante abbia "fatto il possibile in queste ore per riuscire a partire per Sanremo", il forfait: "La mia laringite purtroppo non mi consente di partecipare al Festival stasera e per qualche giorno dovrò stare a riposo e continuare con le medicine". Ma, aggiunge subito dopo, "Sanremo è troppo importante per me, è casa mia, non ci rinuncio. Posso confermare quindi che ci sarò, e ci sarò Sabato! Salirò sul palco dell’Ariston e darò tutta me stessa, non vedo l’ora!".