"Scusate": Pausini senza voce

(da Facebook /Laura Pausini)

Laura non c'è. Ma intanto, in attesa di salire sabato sul palco del Festival di Sanremo, manda un video-messaggio per rassicurare fan e non solo.

"Ciao a tutti! Ragazzi, purtroppo, come sentite dalla mia voce, non posso cantare a Sanremo. Farò di tutto per esserci sabato e, nel frattempo, chiedo scusa se ho causato questo inconveniente all'organizzazione e a Claudio" dice Laura Pausini nel filmato, pubblicato su Facebook a poche ore dal post in cui ha confermato la sua assenza per la serata inaugurale del Festival.

"Questo è il video che avevo registrato ieri sera... sto migliorando eh! Sabato ci sarò - si legge nella didascalia del video in cui si rivolge anche a Baglioni, conduttore e direttore artistico della kermesse -. Sto prendendo tutto il cortisone delle farmacie di Ravenna" scherza la popstar, che ringrazia la Rai, Claudio e "grazie a Fiore e Ferdi per il vostro amore. Sabato mi FACCIO SENTIRE".