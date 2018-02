Michelle apre la seconda serata

(Dal profilo Facebook del Festival di sanremo)

Michelle Hunziker in versione Biancaneve, con un abito fiabesco fucsia, ha aperto al fianco di Claudio Baglioni la seconda serata del festival di Sanremo. La showgirl ha convinto il direttore artistico a duettare con lei in falsetto sulle note del brano 'Il pozzo dei desideri', dalla colonna sonora italiana del 'Biancaneve e i sette nani' della Disney. Alla fine del brano, raggiunta da Favino, la Hunziker ha 'abbandonato' Baglioni al pianoforte. Che ha espresso cantando il suo disagio: "So qua. Vi siete accorti che so' rimasto qua. E allora andiamo a comincia'...", ha detto Baglioni dando il via alla gara delle Nuove Proposte. Stasera si esibiscono infatti la metà dei Giovani (4 cantanti) e la metà dei Big (10 cantanti).

Meta e Moro sospesi e poi rinviati a domani

Tra gli ospiti della serata: il Mago Forest, Franca Leosini (che 'interrogherà' Baglioni), Pippo Baudo che torna a Sanremo a 50 anni dal suo primo festival, Roberto Vecchioni, Sting e Shaggy, Il Volo e Biagio Antonacci.