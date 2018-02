Malgioglio: "Il premio a Milva il più bel regalo del Festival"

"Ringrazio Baglioni, la Rai e la città di Sanremo di aver accolto la mia proposta e tutti gli artisti, i colleghi e gli amici che si sono associati al mio appello dandogli più forza. Questo premio è il più bel regalo di questo festival". Cristiano Malgioglio è emozionato mentre parla del Premio alla Carriera a Milva, che verrà consegnato domani sera sul palco di Sanremo alla figlia Martina e che nasce proprio da un accorato appello di Malgioglio raccolto a 'La Vita in Diretta' da Francesca Fialdini.

"Milva è la più grande, ha fatto 13 Sanremo, ha cantato in tutte le lingue. Insomma Sanremo aveva l'obbligo morale di onorarne la grandissima carriera", aggiunge Malgioglio che domani sarà in platea all'Ariston. "Credo che mi commuoverò e non sarò il solo. E sono sicuro che Milva da casa farà un grande sorriso di gioia", assicura.