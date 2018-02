Claudio fa piangere Michelle

Claudio Baglioni e Michelle Hunziker (Fotogramma)

Lacrime di commozione per Michelle Hunziker durante la quotidiana conferenza stampa di Sanremo. La showgirl non ha trattenuto l'emozione di fronte ai sentiti complimenti del direttore artistico Claudio Baglioni. "Credo che il merito grandissimo di questo successo - ha detto Baglioni - vada a Michelle Hunziker e Piefrancesco Favino per come hanno saputo condurre questo festival. Un festival dove nessuno era conduttore. Io non avrei potuto fare niente senza la loro presenza e il loro talento. L'unico talento che mi attribuisco è quello di essere andato a cercarli", ha aggiunto mentre Michelle cercava un fazzoletto per asciugarsi gli occhi.

I tre conduttori hanno giocato anche a dichiarare i rispettivi 'highlights' del festival: "Per me - ha detto Baglioni - sono due. Il fatto che il mio farfallino ha avuto quasi più successo della farfallina di Belen e la mia imitazione, di cui pentirò tutta la vita - ha aggiunto ridendo - di Virginia Raffaele che imita Belen".