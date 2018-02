(Foto Facebook Festival di Sanremo)

Nessuna rivalsa, solo felicità per Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitori della 68ma edizione del festival di Sanremo. Il duo Meta-Moro ha conquistato la vetta della classifica sanremese con il brano 'Non mi avete fatto niente' dopo esser stato sospeso con l'accusa di presunto (auto) plagio e poi riammesso in gara. "Ci siamo sentiti feriti per quanto successo, ma adesso non c'è nessuna sensazione di rivalsa, perché non ha nessun senso avere rancore. Siamo solo felici", commenta a caldo la vittoria Ermal Meta. E ammette: "Ero convinto che saremmo arrivati terzi". "Personalmente sono abituato a superare gli ostacoli della vita con energia positiva", gli fa eco Fabrizio Moro. "Sono estremamente felice di come è andata, ma la cosa più bella è che ho trovato un nuovo amico", conclude riferendosi al collega.