Tutti i premi del Festival

Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno vinto il festival di Sanremo 2018. Al seondo posto la rivelazione Lo Stato Sociale e al terzo Annalisa. Sul palco dell'Ariston sono stati assegnati anche gli altri premi:

Il Premio della Critica intitolato a Mia Martini è andato a Ron per il brano 'Almeno pensami'

Il Premio 'Sergio Endrigo' per la migliore interpretazione a Ornella Vanoni per il brano 'Imparare ad amarsi'

Il Premio della sala stampa 'Lucio Dalla' per la categoria campioni è stato assegnato a Lo Stato Sociale per il brano 'Una vita in vacanza'

Il Premio 'Sergio Bardotti' per il miglior testo è andato a Diodato per il brano 'Adesso'

Il Premio 'Giancarlo Bigazzi' per la migliore composizione musicale è andato a Max Gazzé con la canzone 'La leggenda di Cristalda e Pizzomunno'

Il Premio Tim Music assegnato alla canzone più ascoltata sulla app musicale TimMusic è andato a Ermal Meta e Fabrizio Moro, i vincitori del Festival, con il brano 'Non mi avete fatto niente'.