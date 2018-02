Pif: "Nadia, ti voglio molto molto bene"

Pif (FOTOGRAMMA)

"Ciao Nadia, ti devo dire delle cose che non ti ho mai detto". Inizia così il video-messaggio che Pif ha dedicato alla presentatrice delle 'Iene' che, domenica scorsa, ha rivelato in diretta di avere avuto un tumore.

"Quando ho saputo che sei stata male, sono andato subito in redazione a Milano per avere delle notizie", poi "nelle settimane successive non ti ho più chiamato, ma avrei dovuto mandarti un messaggio. Era la cosa più discreta - dice il conduttore e regista - ma noi disadattati e anaffettivi abbiamo dei seri problemi con i messaggi, perché non vogliamo scrivere cose banali".

IN PUBBLICO - "Allora t'ho chiamato e avevi il cellulare spento, perché avevi altro a cui pensare". Ma, continua Pif, "paradossalmente, mandandoti un messaggio pubblico riesco a dire cose che probabilmente in privato non t'avrei mai detto, per timidezza".

L'ORGOGLIO - "Quello che ti voglio dire, te lo dico alla Nadia Toffa - aggiunge, avvicinandosi alla telecamera - guardandoti da vicino". Poi, con un pizzico di emozione, conclude "ti volevo dire che sono molto orgoglioso di conoscerti e di poter dire di conoscerti. Mi piacerebbe avere un quarto del coraggio che hai tu: ti voglio molto molto bene".