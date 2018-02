Barba e capelli per Franceschini a Pesaro: "Speriamo sia un Figaro bravo!"

Figaro all'opera per tagliare barba e capelli al ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, nella casa di Rossini a Pesaro sabato pomeriggio. Sarà questo il primo atto delle celebrazioni per i 150 anni della morte del grande compositore pesarese. La poltrona da barbiere ottocentesca sulla quale Franceschini siederà per il taglio dei capelli, è stata donata dallo stesso ministro un anno fa alla casa di Rossini e fa parte dell'arredamento della cosiddetta stanza del 'Barbiere di Siviglia'.

"Un anno fa ho depositato in comodato senza scadenza una poltrona da barbiere dell''800 che avevo a casa, al piano terra della casa di Rossini a Pesaro dove fanno anche turni veri di taglio di capelli", ha detto il ministro al Mibact durante la presentazione delle celebrazioni rossiniane. "Quindi sabato mi siederò su quella poltrona e ho lasciato apposta i capelli lunghi - ha scherzato indicando con la mano la capigliatura - Sarà un preavvio delle celebrazioni e i capelli me li farò tagliare davvero. Quindi, speriamo che sia un Figaro bravo!".