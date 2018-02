Milly Carlucci: "Non dovevo sapere così della sua morte"

"Milly è molto provata. Bibi era il suo produttore ma anche un caro amico. E' dispiaciuta per il modo in cui ha ricevuto la tragica notizia. Lo svelamento del cast di @Ballando_Rai è rimandato andrà in onda solo @LEredita già registrata. Ciao Bibi come faremo senza di te?". E' quanto scrive lo staff di Milly Carlucci sul profilo Twitter della presentatrice, poco dopo aver ricevuto in diretta tv la notizia di scomparsa di Bibi Ballandi.

"Era il mio produttore ma era soprattutto un amico che ho visto lottare con coraggio. Ora sono confusa e ho bisogno di un po’ di silenzio", ha scritto in un post successivo la presentatrice".

Girando di trasmissione in trasmissione, Milly Carlucci da ieri sera aveva iniziato a svelare i nomi del cast della prossima edizione di 'Ballando con le stelle'. Prima tappa di oggi era 'Uno Mattina'. Mentre la presentatrice stava parlando, i due conduttori della trasmissione in onda su Rai 1 hanno annunciato la notizia della morte del produttore: "Dobbiamo dare una notizia che credo ti coinvolga, sto cercando un modo delicato di dirtelo...", ha detto a un certo punto Benedetta Rinaldi. A quel punto, evidentemente scossa e incredula, Milly ha abbassato lo sguardo, quasi accasciandosi sullo sgabello sul quale era seduta, e si è chiusa nel silenzio. E quando più tardi, in studio con Eleonora Daniele a 'Storie Italiane', ha provato a parlare di Bibi Ballando non ha retto l'emozione e ha dovuto interrompere la sua intervista e il suo tour. "Questa notizia mi è arrivata in una maniera in cui non avrei voluto riceverla", aveva detto poco prima tra le lacrime.

"La notizia della scomparsa del caro Bibi Ballandi ci è arrivata in studio in tempo reale. Noi di Unomattina siamo davvero dispiaciuti per le modalità con cui ti abbiamo informato in diretta di questo tragico evento", ha provato a spiegare Benedetta Rinaldi su Twitter. Ma la scelta di dare la notizia mentre in studio era ancora presente la Carlucci non è proprio andata giù ai telespettatori che sui social hanno criticato fortemente quanto accaduto. "Vergogna", "Sciacalli", "Incommentabili", "Pessimi", "Che figuraccia", si legge in diversi messaggi. "È stato veramente un bruttissimo momento di televisione", scrive Enrica.

"Trovo molto crudele che @milly_carlucci abbia appreso la notizia in diretta tv della morte di un amico come #BibiBallandi! @Unomattina poteva aspettare 30 secondi e darle la notizie nel backstage!", scrive Carolyn Smith, coreografa e presidente della giuria di 'Ballando con le stelle'.

In tanti fanno notare che, essendo pronto un servizio da New York lanciato subito dopo aver dato la notizia, si poteva aspettare un minuto e dare la notizia alla Carlucci nel backstage e non davanti alle telecamere.